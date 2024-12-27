ШІ в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі – Politico

Росіяни впровадили у безпілотники "Шахед" штучний інтелект, і тепер вони можуть розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на посла України в ЄС Всеволода Ченцова.

У статті йдеться, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі західного виробництва проти серії жорстоких ударів безпілотників і ракет, націлених на енергетичну інфраструктуру та житлові райони.

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Ченцов зазначив, що атаки стають дедалі витонченішими, і закликав зберегти доступ до технологій ППО.

"Росіяни навіть використовують штучний інтелект, щоб ускладнити блокування своїх безпілотників "Шахед". Вони почали оснащувати їх можливістю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони літають в автономному режимі, вони все одно можуть бачити об’єкт, який нагадує електростанцію", – розповів посол України в ЄС.

До слова, восени повідомлялося, що Україна використовує десятки своїх доповнених систем ШІ для дронів, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування.

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