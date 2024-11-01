ШІ зібрав сотні людей на парад на честь Геловіна, якого не існувало: деталі

Протягом півгодини люди дивилися на порожні дороги, якими повинні були йти учасники.

У Дубліні сотні людей прийшли на парад, але він не відбувся. Його придумав штучний інтелект і оголосив про це на одному з сайтів.

Про це повідомляє видання Dublin Live.

Влада попередила, що захід фейковий, але інформація про парад поширилася в соцмережах.

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Саме веб-сайт My Spirit Halloween поширив неправдиву інформацію парад з нагоди Геловіна. Цей сайт створений для отримання прибутку від реклами, де новини генерував штучний інтелект.

У своїй заяві поліція також заявила, що не планує проведення параду на Геловін, і попросила присутніх "розійтися безпечно".

Натовп спричинив короткочасні збої в роботі трамвайної мережі Luas, приблизно на півгодини було призупинено рух частин Червоної та Зеленої ліній.

Нагадаємо, які існують заборони та табу на Геловін.

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