ШІ зібрав сотні людей на парад на честь Геловіна, якого не існувало: деталі

Протягом півгодини люди дивилися на порожні дороги, якими повинні були йти учасники.
У Дубліні сотні людей прийшли на парад, але він не відбувся. Його придумав штучний інтелект і оголосив про це на одному з сайтів.
Про це повідомляє видання Dublin Live.
Влада попередила, що захід фейковий, але інформація про парад поширилася в соцмережах.
Саме веб-сайт My Spirit Halloween поширив неправдиву інформацію парад з нагоди Геловіна. Цей сайт створений для отримання прибутку від реклами, де новини генерував штучний інтелект.
У своїй заяві поліція також заявила, що не планує проведення параду на Геловін, і попросила присутніх "розійтися безпечно".
Натовп спричинив короткочасні збої в роботі трамвайної мережі Luas, приблизно на півгодини було призупинено рух частин Червоної та Зеленої ліній.
Нагадаємо, які існують заборони та табу на Геловін.
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