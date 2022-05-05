“Східна Азія може стати Україною”: прем'єр-міністр Японії попередив про загрозу нової великої війни

“Східна Азія може стати Україною”: прем'єр-міністр Японії попередив про загрозу нової великої війни

Ще однією “гарячою точкою” планети може стати острів Тайвань, який сусідня КНР вважає власною адміністративною територією.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна, подібна до української, може розгорнутися в Східній Азії, якщо держави, які є регіональними лідерами, не будуть діяти для підтримки миру і стабільності в районі Тайванської протоки.

Таку заяву голова японського уряду зробив під час свого візиту до Лондона у четвер, 5 травня, передає Reuters.

Загрозою для безпеки в регіоні Фуміо Кісіда вважає протистояння Китайської народної республіки та острова Тайвань, який КНР вважає власною територією, називаючи тутешній уряд сепаратистами.

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Натомість військові експерти Тайваню уже вивчають досвід України у боротьбі з Росією для вироблення власної стратегії бойових дій на випадок, якщо Китай вирішить захопити острів силою.

“Співпраця між країнами, які поділяють загальнолюдські цінності, стає життєво важливою. Ми повинні працювати спільно і ніколи не терпіти односторонніх спроб насильно змінити стан речей в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо в Східній Азії. Завтра Східна Азія може стати Україною", – сказав японський прем’єр.

Фуміо Кісіда наголосив, що мир і стабільність у Тайванській протоці мають вирішальне значення не лише для безпеки Японії, але й для міжнародного суспільства.

“Японія підтримує позицію, що питання навколо Тайваню мають вирішуватися мирним шляхом діалогу. Ми будемо уважно стежити за ситуацією з цієї точки зору”, – підсумував прем’єр-міністр Японії.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Тайвань ввів в експлуатацію 64 винищувачі F-16V, модернізованих за допомогою Сполучених Штатів. Таким чином частково визнана острівна держава посилила свої оборонні можливості через загрозу від Китаю.

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