“Східна Малопольща”: у Польщі використали принизливу назву для української Галичини

У коментарі для польського видання wPolityce очільник Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький назвав Галичину "Східною Малопольщею".

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, додавши до повідомлення скрин цієї публікації.

У цій публікації очільник польського Інституту нацпам’яті дивно відреагував на рішення українських колег про початок ексгумації жертв Волинської трагедії, зазначивши, що чекає такого ж рішення від української влади.

“Ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі”, - заявив Кароль Навроцький.

Скрин із видання wPolityce, яке цитує слова Навроцького.

Володимир В’ятрович зазначив, що використання терміну “Східна Малопольща” в контексті ексгумації жертв Волинської трагедії свідчить "не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками, а про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими".

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Нардеп та історик нагадав про політичні причини запровадження терміну “Східна Малопольща” для української Галичини у період так званої Другої Речі Посполитої (1922-1939 роки). Ні раніше, ні пізніше таку назву не використовували.

"Таким чином українську Галичину вписували в загально польський наратив, витирали її українськість. Звісно робили це не лише найменуванням, але системною політикою полонізації освіти, культури, соціальної підтримки польських переселенців", - наголосив В’ятрович.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський так активно обговорював ексгумацію жертв Волинської трагедії з президентом України Володимиром Зеленським, що "мало не посварився".

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