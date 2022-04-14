Східний фланг НАТО: речник МЗС Польщі розповів про мету візиту Анджея Дуди до Києва

У середу, 13 квітня, Анджей Дуда разом із лідерами країн Балтії був у Києві. Щодо головної мети цього візиту відповів речник МЗС Польщі.

Після історичного та знакового візиту прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, у Києві справжній дипломатичний аншлаг. У середу, 13 квітня, до України так само потягом прибули президенти одразу чотирьох країн – Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Вони зустрілися з українським керівництвом та відвідали вщент зруйновану Путіним Бородянку.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна проаналізував підсумки візиту Анджея Дуди до Києва та розповів у інтерв’ю.

"Президент Польщі був в Україні до війни. Зараз приїхав, щоб поговорити з Володимиром Зеленським, іншими українськими політиками, щоб сказати вам, яка політика Польщі, що ми завжди вас підтримуємо, що ми завжди будемо з вами, і що ніхто з Польщі не боїться їхати до Києва і говорити", – сказав він.

Перші польські політики, які приїхали до Києва під час війни – це були прем’єр Матуеш Моравецький та віцепрем’єр Ярослав Качинський 15 березня. Тепер це продовжується.

За його словами, не може бути якихось розмов про Західну Європу, про Україну, без Польщі та країн Балтії.

"Ми, литовці, латвійці, естонці – це тепер східний фланг НАТО. Війна в Україні – це також велика загроза для нас. І війна також потребує символів, потребує політиків, які гуляють по Києву, як Борис Джонсон", – додав Ясіна.

На його думку, для поляків, це дуже важливо, що польський президент підтримує Україну та відвідує столицю.

"Але важливі також і політичні переговори польських та українських політиків. Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорять щоденно. Але завжди ліпше говорити, як ми е називаємо в Польщі, на живо. Бо можна все сказати, всі секрети, всі проблеми, можна краще чути іншу людину", – зазначив Ясіна.

Також речник зазначив, що напередодні у Варшаві Анджей Дуда зустрічався з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. За словами Ясіни, Польща хоче, щоби Берлін дійсно змінив своє ставлення до Путіна та Росії.

"Це важливо як для Європи, так і для і України. Будь-яка підтримка Росії, політична, економічна, – це зло. Це крок до знищення України. Наші німецькі партнери говорять нам, що вони змінилися, що тепер хочуть змін і не будуть підтримувати Росію, що будуть більше підтримувати Україну. Але ми чекаємо не слів, а фактів. Україні треба зброя. Україні треба гроші на відбудову міст і сіл. А Росії не треба більше грошей із Німеччини за енергоносії", – сказав речник МЗС Польщі.

За його словами, Варшава завжди підтримуватиме німецькі зміни. Але німці не завжди підтримують нові санкції проти Росії, зміну щодо "Північного потоку-22".

"Чекаємо на зміну підходів наших німецьких друзів", – додав Ясіна.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна незабаром стане частиною Євросоюзу.

Про це польський президент сказав Дуда на брифінгу 13 квітня з лідерами України, Литви, Латвії та Естонії.

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