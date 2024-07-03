Ініціативу Естонії щодо збільшення витрат на оборону підтримують країни східного флангу НАТО, які мають спільні кордони з Росією. Союзники вважають, що необхідно активніше готуватися до можливого нападу країни-агресорки у майбутньому.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що ініціатива буде набирати обертів після липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Сусіди Росії вважають, що поточні оборонні бюджети не відповідають реальним загрозам, які стоять перед глобальним Заходом. Тому вони планують докласти дипломатичних зусиль, щоб інші члени Альянсу погодилися підвищити цільові показники національних військових витрат.

За інформацією видання, кілька держав-членів НАТО пропонують збільшити оборонні бюджети принаймні до 3% ВВП з огляду на війну в Україні та можливу агресію Росії проти Альянсу у майбутньому.

Однак, на думку журналістів, ініціатива, ймовірно, наштовхнеться на сильний опір з боку Німеччини, Франції та інших держав, які вже зіткнулись з політичними ризиками під час спроби подолати нинішній двовідсотковий поріг оборонного бюджету.

Країни, які підтримують ініціативу збільшення військових витрат, вважають, що інші країни можуть приєднатися до пропозиції з огляду на перспективу повернення у крісло президента США Дональда Трампа. А додатково їх простимулює сам Альянс, коли пізніше цього року нагадає деяким країнам-членам про необхідність дотримуватись планів колективної оборони, які були схвалені на зустрічі у Вільнюсі минулого року.

На думку заступниці держсекретаря Естонії з питань оборонної політики Туулі Дунетон, усі члени Альянсу мають підвищити планку оборонних витрат принаймні до 2,5% або 3% ВВП. Водночас вона визнала, що переконати окремих союзників буде важко, а перемовини можуть затягнутися на рік.

За непідтвердженою інформацією, ініціативу Естонії наразі готові підтримати принаймні чотири держави. Але автори статті зазначають, що широке обговорення ініціативи поки що передчасне, особливо з огляду на складні бюджетні переговори у Німеччині та близьке формування наступного уряду у Франції, склад якого залишається невизначеним.

Очікується, що цього року 23 з 32 країн-членів Альянсу досягнуть рівня оборонних видатків у розмірі 2% ВВП. Однак деякі дипломати НАТО нагадують, що за часів холодної війни у 60-х роках минулого століття військові витрати сягали 7%.

Вже зараз Польща витрачає на оборону понад 4% ВВП, а всі країни Балтії – значно більше ніж 3%. При цьому деякі політики в Естонії та Литві закликають встановити оборонні видатки на рівні 5%.

Нагадаємо, на думку експертів, війна відповідає політичним інтересам Путіна, тому він обов'язково нападе на якусь європейську державу незалежно від ситуації в Україні й воюватиме до кінця свого життя.

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