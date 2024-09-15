Східну Європу накрив циклон "Борис": рекордні опади викликали масштабні повені, руйнування, є загиблі

Східну Європу накрила потужна негода: у Польщі, Румунії та Чехії сильні повені, а в Австрії снігопади й лавини. У Словаччині та Угорщині є загроза виходу Дунаю з берегів через рясні опади.

Про це повідомляє 24 канал.

У Польщі ситуація з повенями погіршується щогодини. Циклон "Борис", який приніс рясні дощі з 12 вересня, викликав різке підвищення рівня води, особливо на південному заході країни. Найбільш постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства, хоча під загрозою також знаходяться Сілезьке й Малопольське.

У Глухолазі, історичному місті на південному заході Польщі біля кордону з Чехією, рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж річки, щоб запобігти підтопленню. У місті Клодзко вже почалася евакуація місцевого населення через загрозу повеней.

У Польщі поки не повідомляють про жертви чи руйнування від повені, але влада попереджає, що ситуація може погіршитися. Синоптики відзначають, що цьогоріч опадів випало більше, ніж під час великої повені 1997 року.

У Румунії повінь зруйнувала тисячі будинків і забрала життя щонайменше 4 людей. Постраждали 8 повітів, найбільше в повіті Галат. Близько 5000 будинків пошкоджені, 25 000 – знеструмлені. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, а влада обіцяє допомогу.

У Чехії через повені оголосили найвищий рівень загрози. Небезпека підтоплень загрожує кільком регіонам, зокрема Єсеніцькому та Опавському. У 38 населених пунктах запроваджено найвищу загрозу повені, в Празі підняли захист, а зоопарк закрили. Очікується, що стихія продовжить посилюватися.

В Австрії погіршуються погодні умови: зафіксовані снігопади та сходження лавин. Після рекордної спеки у серпні, зараз у деяких регіонах випадає до 20 сантиметрів опадів на день. Місцева влада готується до можливих стихійних лих.

У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають. Рятувальники готуються до можливих евакуацій у кількох муніципалітетах, а влада попереджає про складні погодні умови найближчими днями на території Нижньої Австрії.

У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай через негоду. Пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. Рятувальники готуються до можливих наслідків.

Нагадаємо, раніше на південь Китаю обрушився супертайфун Ягі з проливним дощем та ураганним вітром. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

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