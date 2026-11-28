Появу дронів над авіабазою пов’язують з Іраном / © ТСН

Реклама

Близько шести невідомих безпілотників кружляли над авіабазою Королівських ВПС Великої Британії RAF Lakenheath у графстві Саффолк 13 листопада. Американські військові застосували засоби протидії дронам, щоб відігнати апарати, однак після цього їх не знайшли.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з обставинами інциденту.

Реклама

Що відомо про дрони над RAF Lakenheath

За інформацією співрозмовників видання, над військовим об’єктом одночасно помітили приблизно шість безпілотників. Американські військові використали розгорнуті на базі системи протидії дронам і змогли відігнати апарати. Однак ні британські, ні американські військовослужбовці не змогли їх знайти та оглянути.

Реклама

Через це залишається невідомим, чи були безпілотники оснащені вибухівкою, розвідувальним обладнанням або іншими пристроями. Співрозмовники FT припускають можливий зв’язок інциденту з Іраном, однак публічних доказів походження дронів наразі немає.

Ще під час першого повідомлення про інцидент персоналу наказали залишатися в укриттях. Як повідомляє Sky News, журналісти ознайомилися з текстом відповідного попередження, у якому військовослужбовців закликали перейти до найближчого захищеного приміщення.

Тоді у Військово-повітряних силах США заявили, що жоден військовослужбовець, літак чи об’єкт інфраструктури не постраждали. Британське Міністерство оборони повідомило, що військова поліція Міноборони, поліція графства Саффолк та сили безпеки американських ВПС оперативно відреагували на появу безпілотників. Ситуацію швидко врегулювали, після чого база повернулася до звичайного режиму охорони.

Чому інцидент викликає занепокоєння

На RAF Lakenheath дислокується 48-ме винищувальне авіакрило ВПС США. Це найбільший американський винищувальний авіаційний підрозділ у Європі, на базі перебувають майже 7 тисяч військовослужбовців та інших працівників.

Реклама

Ще у вересні об’єкт перевели на рівень загрози Charlie — другий за висотою рівень тривоги, який застосовують у системі безпеки Міністерства оборони США.

Інцидент із дронами стався на тлі інших повідомлень про загрози американським військовим об’єктам у Великій Британії. Зокрема, восени американські бомбардувальники вивели з бази RAF Fairford після повідомлень про можливу загрозу, пов’язану з Іраном. У вересні поблизу цього об’єкта затримали п’ятьох чоловіків, а згодом двом висунули обвинувачення за порушеннями Закону про національну безпеку.

Британська контртерористична поліція заявила, що вважає вкрай імовірною причетність іранської держави до цієї справи. Розслідування триває, а самі обвинувачення ще не означають доведення вини підозрюваних.

Іран уже атакував військові бази інших країн

У червні 2025 року Іран завдав ракетного удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Це стало відповіддю на американські удари по іранських ядерних об’єктах. Тегеран підтвердив атаку, а катарська сторона заявила про перехоплення ракет засобами ППО та відсутність загиблих і поранених.

Реклама

Уже 28 лютого 2026 року Іран атакував балістичними ракетами американську військово-морську базу в Бахрейні. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що на одній із військових баз у країні перебували близько 300 британських військовослужбовців, деякі з них — за кількасот метрів від місця удару. Згодом супутникові знімки, проаналізовані Associated Press, засвідчили руйнування будівлі та пошкодження радіолокаційних куполів у штаб-квартирі П’ятого флоту ВМС США в Манамі.

Ще одним об’єктом, який опинився під загрозою, стала спільна американсько-британська військова база на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. 21 березня Іран запустив у її напрямку дві балістичні ракети середньої дальності. Жодна не досягла цілі: одна вийшла з ладу під час польоту, іншу перехопив американський військовий корабель. За даними британського уряду, обидві ракети впали або були знищені далеко від бази.

Новини партнерів