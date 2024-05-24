Шість країн НАТО збудують "стіну дронів" на кордоні з Росією

План використання безпілотних літальних апаратів для захисту був узгоджений через проблеми безпеки в регіоні на тлі війни Росії в Україні.

Шість країн НАТО, які сусідять з Росією, домовилися звести "стіну безпілотників", щоб захистити свої кордони від загроз та провокацій.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте після зустрічі в п'ятницю, 24 травня, зі своїми колегами з двох інших балтійських країнЛатвыъ та Естонії, а також Польщі, Фінляндії та Норвегії, передає LRT.

План використання безпілотних літальних апаратів для захисту був узгоджений через проблеми безпеки в регіоні на тлі війни Росії в Україні.

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"Це абсолютно нова річ – стіна безпілотників, що тягнеться від Норвегії до Польщі – і мета полягає в тому, щоб використовувати безпілотники та інші технології для захисту наших кордонів від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді", – сказала Білотайте.

Щоб створити таку "стіну безпілотників", країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонної території, а також системи боротьби з дронами, щоб зупинити використання безпілотників із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

За словами Білотайте, Литва вже планує посилити охорону свого кордону за допомогою безпілотників. Служба охорони державного кордону Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА і зараз купує додаткові безпілотники та системи боротьби з дронами, підкреслила вона.

Тепер країни оцінять, яке "домашнє завдання" їм потрібно зробити, а потім за допомогою експертів національні органи складуть план впровадження "стіни безпілотників".

Литовська міністерка не змогла сказати, коли саме ця ідея буде реалізована, але зазначила, що «стіна безпілотників» може бути створена за кошти ЄС.

Нагадаємо, Росія хоче в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Росіяни мають намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

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