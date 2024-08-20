Шкільна освіта для українських біженців: за що у Чехії можуть покарати батьків 

Відвідування дитячих садків та шкіл у Чехії є обов'язковим не тільки для чехів, а й для дітей, які отримали тимчасовий захист у країні.

У Чехії українські діти-біженці повинні обов'язково відвідувати місцеві школи та дитячі садки. У разі нехтування обов'язком забезпечити дітям належну освіту, батьків можуть оштрафувати або навіть засудити до тюремного ув'язнення.

Про це повідомив інформаційний канал МВС Чехії для українських біженців Naši Ukrajinci.

"Наближається новий навчальний рік, і ми нагадуємо вам, що в Чехії на дітей з тимчасовим захистом поширюється обов’язок отримання освіти та відвідування школи. Обов’язкова освіта в Чехії складається з одного року дошкільного навчання та дев’яти років відвідування загальноосвітньої школи", – йдеться у повідомленні.

За чеськими законами, якщо батьки або законний представник дитини не забезпечать відвідування школи дитиною, їх можуть притягнути до відповідальності, а саме штрафу, нагляду соціальних служб або навіть позбавленню волі строком до двох років.

"Якщо ви досі не записали дитину до школи або садочку, спробуйте зробити це зараз: зверніться до найближчих садочків, до своєї школи за місцем проживання – однак не обмежуйтеся лише ними, спробуйте і ширший район", – зазначили чеські посадовці.

Для уникнення неприємностей батькам порадили вимагати письмового підтвердження у разі відмови надати дитині місце у школі чи дитячому садочку, а також звертатися по допомогу до муніципального відділу освіти або міської адміністрації за місцем проживання.

Українців також попередили, що дистанційне або онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкової шкільної освіти в Чехії.

Нагадаємо, у Чехії трудові агентства експлуатують українських біженців. Вони карають працівників за самовільний вихід з роботи, порушують умови контрактів і не дозволяють їм брати відпустки.

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