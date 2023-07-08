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"Шкода, що трохи не дійшов": росіянин про похід Пригожина на Москву

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Шкода, що трохи не дійшов": росіянин про похід Пригожина на Москву

Деякі росіянин шкодують, що найманці ПВК "Вагнер" не дійшли до Москви. / Фото: Associated Press

Журналісти поспілкувалися з людьми, які живуть у населених пунктах РФ, повз які проходили найманці Євгена Пригожина під час бунту.

Деякі росіяни шкодують, що найманці ПВК "Вагнер", яку очолює Євген Пригожин, не дійшли до Москви і раптово припинили свій бунт проти російської влади.   

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Так, російські кореспонденти розпитали, як живуть люди в населених пунктах вздовж дороги, по якій просувалися вагнерівці, йдучи на Москву.

Чоловік на ім'я Сергій, який проживає у селі Верхній Мамон, Воронезької області РФ, на запитання журналіста відповів: "У ла*ні ми живемо!". За його словами, він отримує малу заробітну плату (18 тис. рублів - 7229 грн) і йому не вистачає на життя. А у селі важко знайти роботу.

Росіянин також розповів, що шкодує, що вагнерівці не змогли дійти до Москви,

"Бл*ть, я такий щасливий був, коли він пішов на Москву. Шкода, що трохи не дійшов…", - сказав чоловік.

Сергій також розповів, що втратив однокласника та декількох друзів, які пішли воювати проти України.

"Навіщо, для чого, для кого", - запитує він на камеру.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону регулярною армією. 

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
460
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