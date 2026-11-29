Петр Павел / © Associated Press

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Президент Чехії Петр Павел назвав діяльність міністра оборони Яроміра Зуни деструктивною та шкідливою для країни. Серед причин критики — перешкоджання співпраці з Україною та спроби обмежити оборонні витрати.

Про це Павел заявив в інтерв'ю Česká televize.

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«Останнім часом мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає», — наголосив президент.

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Зокрема, Павел згадав, що Зуна перешкоджав начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу відвідати Україну, де той мав перейняти бойовий досвід українських військових.

Що ще не влаштовує президента Чехії

Крім позиції щодо України, Павел розкритикував кадрові рішення всередині Міністерства оборони та постійні спроби Зуни скоротити військові витрати.

Особливе невдоволення президента викликали неодноразові заяви міністра про те, що Чехії достатньо витрачати на оборону 2% ВВП.

На думку Павела, така позиція пов'язана з політикою партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), яку представляє Зуна.

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«SPD вже давно заявляє, що видатки на оборону не є її пріоритетом, що союзницькі зобов'язання не є її пріоритетом і що підтримка України не є її пріоритетом», — заявив чеський президент.

Чехія виступила проти виділення 100 мільярдів євро Україні з бюджету ЄС

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував новий проєкт бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки, зокрема через передбачені 100 мільярдів євро допомоги Україні.

«Чому ми маємо давати гроші з європейського бюджету Україні? Україна повинна отримувати кошти поза межами європейського бюджету», — заявив Бабіш.

Крім того, чеський прем'єр висловив невдоволення скороченням фінансування для Праги та значними витратами на утримання європейських інституцій.

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Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також розкритикував запропонований бюджет, але з іншої причини. Він наполягає на скороченні загальних видатків ЄС зі збереженням стабільної багаторічної фінансової підтримки України.

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