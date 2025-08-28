Школярам заборонять користуватися ґаджетами на уроках: де діятимуть обмеження

Заборона смартфонів у школах / © Pixabay

У Південній Кореї ухвалили закон, що забороняє використання смартфонів та інших ґаджетів під час занять у початкових і середніх школах. Нові правила почнуть діяти від 2026 року.

Про це повідомило видання The New York Times.

Заборона поширюється лише на час уроків — під час перерв учні зможуть користуватися телефонами. Закон не передбачає конкретних покарань, проте дає директорам і вчителям право самостійно регулювати використання ґаджетів. Виключення робитимуть лише для надзвичайних ситуацій або освітніх потреб.

Більшість шкіл у Південній Кореї вже мали внутрішні правила щодо обмеження смартфонів, ухвалені ще 2023 року. Проте тепер заборона поширюється на всю країну. Законодавці наголошують, що крок спрямований на боротьбу зі зростанням залежності від ґаджетів серед дітей і підлітків.

За результатами урядового опитування 2024 року, майже 25% південнокорейців не здатні контролювати час, проведений зі смартфоном. Особливо гостро проблема проявляється серед школярів і підлітків, де цей показник сягає 43%.

Втім, нововведення викликало дискусії. Критики заявляють, що воно обмежує «базові конституційні права учнів — свободу спілкування, право на приватність та прагнення до щастя».

Подібні кроки раніше здійснили Франція, Фінляндія, Італія, Нідерланди та Китай. У США обмеження діють у 14 штатах, зокрема у Нью-Йорку, Флориді та Вірджинії.

Нагадаємо, в Україні від 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Таке рішення Міносвіти пояснює високою вартістю навчання одного учня в малокомплектних закладах.