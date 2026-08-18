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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Школярки Анна і Марта зникли у 2000 році: через 26 років вдалось дізнатись, що з ними сталось

У Польщі через 26 років знайшли підозрюваних у загибелі двох школярок Анни та Марти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі розслідують вбивства, що стались 26 років тому

У Польщі розслідують вбивства, що стались 26 років тому / © Associated Press

У Польщі розслідують зникнення двох підліток Анни та Марти. Дівчата не повернулись додому ще 2000 року і про те, що з ними сталось стало відомо лише 2026.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Анна К. та Марта Ш., учениці старших класів, зникли безвісти в Радзиміні 6 серпня 2000 року. Підлітки розважалися з друзями на фестивалі. Близько 23:00 вони мали зустрітися з батьками та повернутися додому, але не з’явилися. Було розпочато масштабні пошуки, але вони не дали відповіді на питання про долю дівчат. Їхні тіла так і не були знайдені. Кримінальне провадження щодо викрадення підлітків та можливого вбивства було закрито понад 20 років тому.

Проте нещодавно співробітники відділу кримінального тероризму та вбивств Департаменту поліції Варшави поновили справу та взялись за розслідування. Вони відтворили події фестивалю.

Правоохоронці зібрали докази та висунули звинувачення трьом чоловікам. Двоє з них нібито були з Анною та Мартою в день їхнього зникнення і, за версією слідства, були останніми, хто бачив підлітків живими. Третій підозрюваний вже відбуває покарання у в’язниці за аналогічні злочини.

Проти Томаша Т. та Кшиштофа Р. висунуто обвинувальний акт. Прокуратура звинуватила обох чоловіків у вбивстві та груповому зґвалтуванні Анни та Марти. Причетність третього чоловіка поки не вдалось довести.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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