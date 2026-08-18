Школярки Анна і Марта зникли у 2000 році: через 26 років вдалось дізнатись, що з ними сталось

У Польщі розслідують вбивства, що стались 26 років тому / © Associated Press

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У Польщі розслідують зникнення двох підліток Анни та Марти. Дівчата не повернулись додому ще 2000 року і про те, що з ними сталось стало відомо лише 2026.

Про це пише польське видання wprost.pl.

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Анна К. та Марта Ш., учениці старших класів, зникли безвісти в Радзиміні 6 серпня 2000 року. Підлітки розважалися з друзями на фестивалі. Близько 23:00 вони мали зустрітися з батьками та повернутися додому, але не з’явилися. Було розпочато масштабні пошуки, але вони не дали відповіді на питання про долю дівчат. Їхні тіла так і не були знайдені. Кримінальне провадження щодо викрадення підлітків та можливого вбивства було закрито понад 20 років тому.

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Проте нещодавно співробітники відділу кримінального тероризму та вбивств Департаменту поліції Варшави поновили справу та взялись за розслідування. Вони відтворили події фестивалю.

Правоохоронці зібрали докази та висунули звинувачення трьом чоловікам. Двоє з них нібито були з Анною та Мартою в день їхнього зникнення і, за версією слідства, були останніми, хто бачив підлітків живими. Третій підозрюваний вже відбуває покарання у в’язниці за аналогічні злочини.

Проти Томаша Т. та Кшиштофа Р. висунуто обвинувальний акт. Прокуратура звинуватила обох чоловіків у вбивстві та груповому зґвалтуванні Анни та Марти. Причетність третього чоловіка поки не вдалось довести.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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