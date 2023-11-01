Школяр створив мило для боротьби з раком шкіри та отримав 25 тисяч доларів (фото)

Ідея виникла з його спогадів про людей з Ефіопії.

Учень середньої школи Вірджинії, США, шукав кумедний науковий експеримент — і зрештою зробив мило з метою лікування раку шкіри.

Про це пише nypost.com.

Геман Бекеле, який відвідує школу WT. Woodson в системі державних шкіл округу Ферфакс (FCPS), був названий "Найкращим молодим вченим Америки" і нагороджений 25 000 доларів після перемоги у конкурсі 3M Young Scientist Challenge цього року.

Ідея підлітка зробити мило для лікування раку шкіри виникла з його спогадів про людей, які довгі години працювали на вулиці під палючим сонцем в Ефіопії, його рідній країні.

"Рак шкіри найчастіше зустрічається у людей, що живуть у країнах, що розвиваються", - сказав Бекеле. "Але середня ціна операції складає 40 тисяч доларів. Я був спустошений думкою про те, що людям доводиться обирати між лікуванням та забезпеченням своїх сімей їжею".

Геман Бекеле / Фото: 3M and Discovery Education 2023

Вчений-початківець почав досліджувати рак шкіри, особливо дендритні клітини, які допомагають імунній системі атакувати ракові клітини.

Він використовував різні інгредієнти, зокрема саліцилову кислоту, гліколеву кислоту та третиноїн для створення мила для лікування раку шкіри, яке допомагає стимулювати дендритні клітини.

Одна з найбільших проблем, за словами Бекеле, в тому, щоб мило не розсипалося на шматки. Для цього він використовував суміш зволожуючого крему, кокосової олії та органічної олії ши.

За словами Бекеле, цей процес навчив підлітка цінувати наполегливість. Одним із основних завдань було знайти правильне поєднання інгредієнтів, щоб мило трималося разом і не розсипалося на шматочки.

Використовуючи 3M Cavilon (зволожуючий і захисний крем), кокосове масло та органічне масло ши, йому вдалося досягти цього.

Мило учня-винахідника / Фото: FCPS

Ерік Д. Вітмен, доктор медичних наук, медичний директор Atlantic Health System Cancer Care в Нью-Джерсі, сказав, що винахід Бекеле — це "цікавий спосіб створення місцевого імуноактивуючого агента, який міг би допомогти в лікуванні або запобіганні деяким видам раку шкіри".

"Хоча це видатна спроба такої розумної та мотивованої молодої людини, необхідні подальші клінічні випробування, щоб з'ясувати, чи "реактивує" мило дендритні клітини, чи навіть лікує чи запобігає раку", — сказав Вітмен Fox News Digital. "Я сподіваюся, що цей молодий вчений продовжить свою роботу та отримає можливість співпрацювати з клінічними центрами, щоб протестувати його продукт та подивитися, чи виконує він свої потенційні обіцянки".

Влітку підліток працював із наставником Деборою Ізабель, спеціалісткою з розробки продуктів у компанії 3M у Міннесоті, над розробкою свого мила.

Бекеле також отримав підтримку від дослідників Університету Вірджинії, викладачів FCPS та своїх батьків.

Серед 10 учасників Бекеле було оголошено переможцем на початку жовтня у глобальній штаб-квартирі 3M у Сент-Полі, штат Міннесота.

Геман Бекеле / Фото: 3M and Discovery Education 2023

Бекеле планує використати свій грошовий приз для отримання патенту на мило та накопичення на навчання у коледжі.

У майбутньому він сподівається створити некомерційну організацію щодо поширення свого мила серед малозабезпечених верств населення.

Нагадаємо, другий в історії чоловік, якому пересадили серце свині, помер через 6 тижнів після операції. 58-річного Лоуренса Фаусетта прооперували у вересні.

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