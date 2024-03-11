Школярів роками змушували облизувати чужі ноги "заради благодійності": подробиці, фото

У школах штату Оклахома, США, роками відбувалася дивна "благодійна акція з облизування ніг".

Про це пише Daily Star.

Відомо, що молодь середньої школи Дір Крік в Оклахомі смоктала і облизувала пальці ніг в рамках тижня збору коштів, під час якого було пожертвувано 152 000 доларів для благодійної організації Not Your Average Joe Coffee.

Але тепер з'ясувалося, що учні сусідніх шкіл, Едмонд Норт і Едмонд Меморіал Гай, також брали участь у подібних заходах у минулому.

У США школярів змушували облизувати ноги заради благодійності / Фото: FOX25

Ця дивна подія не була одноразовою ідеєю зі збору коштів. Існують відеозаписи, на яких зафіксовано облизування пальців ніг, що відбувалося протягом декількох років, деякі з них датовані ще 2015 роком.

Повідомлялося, що для збору коштів на різні благодійні тижні використовувалася певна тактика, зокрема, "виклики" в їдальні. Якщо учні не виконували завдання, їх нібито змушували заплатити 100 доларів у скарбничку - те, що деякі учні просто не могли собі дозволити.

Один учень розповів Fox News, як, за його словами, це працювало: "Будь-який школяр міг зробити ставку на іншого. Скажімо, якщо я комусь не подобався, він міг поставити на мене 100 доларів, щоб я злизав кетчуп з чийогось обличчя. Якби у мене не було 100 доларів, щоб віддати на благодійність, щоб вийти з цього, я б просто був змушений брати в цьому участь. Чесно кажучи, це було більше схоже на дідівщину, тому що якщо у тебе не було грошей, тебе змушували це робити".

Лизання ніг було не єдиним тривожним завданням, яке змушували виконувати школярів. Один учень розповів про те, як їх поставили стояти в сміттєвому баку і висипали на них залишки їжі, поки їх не знудило.

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Було також "годування птахів": "Отже, перший учень повинен був випити щось, покласти це в рот, а потім виплюнути в рот наступному, а потім виплюнути в рот 3-му, а 4-й повинен був проковтнути це".

Колишні учні розповідали про те, що вони відчували під час благодійного заходу, і один з них сказав, що вони були переповнені тривогою і "майже плакали".

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Колишній учень Дір Крік додав: "Це знущання і переслідування для неповнолітніх, тому що ми з цим не погоджувалися. Не було жодної згоди. Батьки не знали, не було схвалення".

Представники школи Дір Крік відповіли на претензії: "Виходячи з хронології заяв, наданих для цієї історії, ці події нібито відбулися між 2015-2019 роками. Оскільки це було понад п'ять років тому, важко підтвердити будь-які конкретні ситуації, які могли статися, і чи повідомлялося про них, оскільки зараз у нас інше керівництво і інша політика. Ми можемо підтвердити, що жодна з подій, про які йдеться, не відбувалася від 2020 року".

Нагадаємо, у Кривому Розі у будинку виявили повішеним школяра. Правоохоронці назвали попередню причину смерті хлопця.

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