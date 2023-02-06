Школярка розгнівалася через зауваження і зламала вчительці ногу

У штаті Джорджія, США, школярка, отримавши зауваження від вчительки, побила її та зламала їй ногу.

Про це повідомляє Fox 5 Atlanta.

Вчителька старших класів Тіван Тернер зробила зауваження учениці за погану поведінку в присутності її однокласників. Та розлютилася, підійшла до вчительки і почала вигукувати образи. Тернер не змогла втихомирити дівчинку сама і дістала телефон, щоб зателефонувати колезі та попросити допомоги. Учениця вибила телефон із її рук, а потім накинулася на неї.

Школярка повалила Тернер на підлогу, внаслідок чого серйозно пошкодила їй ногу. Потім вона почала бити жінку і не зупинялася, доки не втрутилися інші вчителі.

Тернер доправили до лікарні з переломом ноги. Їй необхідно пройти курс реабілітації, щоб відновитись від отриманих травм і почати ходити. Ученицю заарештували. Їй пред'явлено звинувачення.

"Учні вийшли з-під контролю... Їх насильству немає виправдання... Немає виправдання дітям, які щодня приходять до нашої школи і сіють хаос, заважаючи іншим дітям вчитися", - сказав колега постраждалої вчительки.

Нагадаємо, у США 6-річний хлопчик приніс зброю до школи і вистрілив у вчительку.

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