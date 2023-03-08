Школярки потрапили до лікарні після гри з дошкою для спіритичних сеансів: що сталося

Десятки школярок були госпіталізовані після того, як вони знепритомніли під час використання дошки для спіритичних сеансів у школі.

Про це повідомляє Daily Star.

Уго Торрес, очільник освітньої установи в Галерасі (Колумбія) заявив, що батьки були поінформовані про те, що дівчатка були доправлені до лікарні, додавши, що вони все ще чекають на новини від лікарів.

"З огляду на зареєстровані випадки, у спільноті було оприлюднено низку коментарів, які замість того, щоб допомогти вирішити ситуацію, спричинили збентеження і створили несприятливе середовище для нашої роботи. Школа чекає на медичні висновки, перш ніж надати оновлену інформацію про інцидент", — сказав директор.

Торрес також зазначив, що у перших двох госпіталізованих учениць були супутні захворювання.

Керівництво та вчителі школи супроводжували 28 учениць до госпіталю після того, як у дівчаток з'явилися ознаки непритомності, занепокоєння та інших симптомів.

Наразі невідомо, коли школа планує опублікувати оновлену інформацію про медичні діагнози учнів. Крім того, місцева влада поки не підтвердила, чи ведеться поліцейське розслідування.

"Ми повинні якнайшвидше з'ясовувати, що відбувається в школі, тому що діти не можуть продовжувати вчитися в такій ситуації. Вони завжди добре снідають і не можна сказати, що те, що відбувається, пов'язане з нестачею їжі", — сказала одна із матерів.

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