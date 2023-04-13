“Шмат г*вна, а не російський офіцер”: Соловйов накинувся на Гіркіна через “образу” Путіна (відео)

Російський ведучий пропагандистського телешоу Володимир Соловйов вирішив заступитися за президента держави-агресорки Володимира Путіна, про якого зневажливо говорив у своєму відеоблозі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Фрагмент відео з його програми опублікували в Мережі.

Пропагандист Соловйов пообіцяв, що тимс, хто дозволяє собі ображати “нашого верховного головнокомандувача”, справжні “російські патріоти” цього “ні хрена не забудуть”. Прикладом зневажливого ставлення до Путіна він назвав Ігоря Гіркіна.

“Та нікчема, яка досі не може розібратися, хто він Гіркін чи Стрєлков... Який не зміг знайти передову і тепер через губу (тобто зневажливо, - ТСН.ua)... Поводиться гірше ніж укронацисти. Зрадник. Який ти російський офіцер, якщо таке говориш про верховного головнокомандувача. Ти шмат г*вна, а не російський офіцер”, - заочно шпетив кремлівський пропагандист російського терориста.

Соловйов нагадав Гіркіну про те, що найманці групи “Вагнера” радили йому йти воювати, але він висував якісь умови. Треба сказати, що пропагандист відкрито називав війну в Україні війною, не маскуючи її словосполученням “спеціальна військова операція”, як того вимагає російське законодавство.

“Коли війна закінчиться, багато питань можна буде задати. А коли країна воює, а ти через губу... Питання, хто тобі цю губу так відтягнув”, - зауважив Соловйов.

Нагадаємо, раніше Гіркін заявив, що Путін є "лідером нації за фактом, доки не помре, або його не скинуть, або сам не скаже, що він "мухожук" і втомився". Терорист нарікав, що диктатор створив таку політичну систему, що замінити його практично нема ким.

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