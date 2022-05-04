Шмигаль обговорив з прем'єром Португалії військову й фінансову допомогу Україні

Серед ключових тем розмови була військова й фінансова допомога, санкційний тиск на Росію та європейська інтеграція України.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою військову й фінансову допомогу Україні.

Про це прем‘єр-міністр України повідомив у Facebook.

"Наголосив, що постачання сучасної зброї Україні має супроводжуватися посиленням санкційного тиску на Росію. Подякував Португалії за підтримку всіх санкцій ЄС та висловив сподівання, що 6-й пакет санкцій буде ухвалений якнайшвидше", - написав прем‘єр.

Він також зазначив, Португалія солідарна з Україною та готова надавати всю необхідну допомогу, зокрема постраждалим людям. Україна також може розраховувати на Португалію в частині фінансової допомоги та у підтримці європейських прагнень України.

Нагадаємо, ЄС представив шостий пакет санкцій проти Росії.

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