Шмигаль обговорив з прем'єром Португалії військову й фінансову допомогу Україні

Серед ключових тем розмови була військова й фінансова допомога, санкційний тиск на Росію та європейська інтеграція України.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою військову й фінансову допомогу Україні.
Про це прем‘єр-міністр України повідомив у Facebook.
"Наголосив, що постачання сучасної зброї Україні має супроводжуватися посиленням санкційного тиску на Росію. Подякував Португалії за підтримку всіх санкцій ЄС та висловив сподівання, що 6-й пакет санкцій буде ухвалений якнайшвидше", - написав прем‘єр.
Він також зазначив, Португалія солідарна з Україною та готова надавати всю необхідну допомогу, зокрема постраждалим людям. Україна також може розраховувати на Португалію в частині фінансової допомоги та у підтримці європейських прагнень України.
Нагадаємо, ЄС представив шостий пакет санкцій проти Росії.
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