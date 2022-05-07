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Шмигаль пояснив, як нафтове ембарго для РФ вплине на хід усієї війни в Україні

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Шмигаль пояснив, як нафтове ембарго для РФ вплине на хід усієї війни в Україні

Фото: t.me/Denys_Smyhal/2631 / Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ембарго на російські нафту та газ не зможе миттєво зупинити російську агресію в Україні.

Водночас очільник українського уряду впевнений, що заборона на енергоносії РФ сповільнить фінансування війни.

Про це Шмигаль повідомив в ефірі канадського телеканалу CBC News.

"Це не зупинить вторгнення миттєво, але це допоможе нам боротися з ворогом, який ставатиме дедалі слабшим, і з часом у нього не буде коштів для фінансування злочинів і цієї війни", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, що Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який повинен заблокувати імпорт російської нафти до кінця 2022 року. 

Також зауважимо, що у неділю, 8 травня, лідери країн групи G7, до якої входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США, проведуть віртуальну зустріч, на якій обговорюватимуть, зокрема, запровадження нових санкцій проти РФ за агресію проти України.

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