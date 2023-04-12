Шмигаль прибув до США: з ким і про що домовлятиметься очільник уряду

Серед головних пріоритетів візиту українського прем’єр-міністра до США - військова, фінансова та санкційна підтримка.

У середу, 12 квітня, прем’єр міністр України Денис Шмигаль прибув до Сполучених Штатів Америки, де у нього відбудеться ціла низка важливих зустрічей.

Про це очільник українського уряду написав у своєму Telegram-каналі.

“Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні”, - перелічив пріоритети цього візиту Денис Шмигаль.

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За його словами, всі ці питання будуть обговорюватися з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, а також керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими.

“Розраховуємо на нові домовленості”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль полетів до Канади з офіційним візитом, де зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

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