Шмигаль терміново звернувся до Німеччини із важливим проханням: "Це буквально питання днів"

Шмигаль звернувся до Німеччини також і проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.

Якщо Німеччина терміново не поставить Україні енергетичні обладнання та боєприпаси, то на Європу чекає друга міграційна хвиля з українських біженців.

Про це сказав український прем'єр-міністрі Денис Шмигаль, пише видання Stuttgarter-Nachrichten.

"Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі. Це буквально питання днів", – заявив прем’єр.

Очільник уряду повідомив, що Україні зараз необхідне:

"мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла",

а також обладнання для очищення води.

За його словами, паливо для генераторів ще поки є, але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то Україні знадобиться більше. Тоді Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із країн Європи.

У контексті нових терористичних Шмигаль звернувся до Німеччини також і проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу, зокрема, боєприпаси.

Росія знову обстріляла Україну 22 жовтня

Російські окупанти 22 жовтня знову влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України. Внаслідок цього без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Зокрема, відомо, на Хмельниччині окупанти влучили в об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах. Волинську область російські війська атакували двічі. Зокрема, у Луцьку стався "приліт" в об'єкт енергетики. РФ атакувала також критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. У Рівненській області теж завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструтури.

У Міністерстві закордонних справ України ракетні удари Росії по інфраструктурі України назвали частиною геноциду. Очільник МЗС Дмитро Кулеба навів текст статті:"Стаття 2 (с) Конвенції про геноцид: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення".

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