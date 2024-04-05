Шмигаль заявив, що Україна прагне закрити для росіян та білорусів небо над ЄС

Це потрібно зробити, шоб позбавити російський бізнес та туристів комфорту.

Український уряд пропонує країнам Європейського союзу запровадити заборону на авіаційний транзит над своєю територією для Росії та Білорусі.

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Про це в етері телемарафону заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що мета такої пропозиції закрити для російського бізнесу та туристів можливість використовувати небо Євросоюзу для комфорту.

"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес і російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів у Росію і з Росії", - заявив голова уряду.

Крім того, реалізація цієї ідеї створить проблеми в логістиці для Москви, оскільки тоді вона стан дорожчою та менш комфортною для росіян.

"Ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати в цьому відношенні з Єврокомісією", - підсумував український прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія переплачує 60% через санкції проти військової промисловості.

Крім того, ми раніше інформували, що у Німеччині затримали судно з російськими товарами.

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