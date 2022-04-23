Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Салліваном: про що говорили

Прем'єр-міністр зустрівся з радником американського президента з національної безпеки у Вашингтоні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні провів зустріч із радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram. За його словами, зустріч була "плідною".
"Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", – написав він.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, чому полетів до Вашингтона.
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