Сходознавець пояснив, що буде з "Хезболлою" після ліквідації її лідера

Смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли ослабить угруповання, але не знищить його терористичну діяльність.

Таку думку в етері Еспресо висловив сходознавець Михайло Якубович.

"Звісно, через смерть Хасана Насралли, позиції "Хезболли" будуть послаблені. Не лише через те, що самого Насраллу вбили, а ще й тому, що з ним загинула верхівка цієї організації, зокрема, комунікатори з Ірану", - заявив Якубович.

Він заявив, що також були знищені бойовики, які були відповідальні за військові безпілотники.

"Проте очікувати повного розгрому “Хезболли” не доводиться. Все ж таки вони спираються на шиїтський місцевий ґрунт. Там будуть продовжувати вербувати нових прихильників. Можливо, навіть "Хезболла" буде частково витіснена в Сирію", - пояснив Якубович.

Експерт зазначив, що це вже перший раз, коли лідер "Хезболли" був ліквідований. Зокрема, у 1992 році ізраїльські сили оборони ліквідували лідера "Хезболли" Аббаса аль-Мусаві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після загибелі очільника "Хезболли" верховного лідера Ірану сховали в надійне місце.

Крім того, ми раніше інформували, що в Ізраїлі заявили, що поїздка Нетаньягу до США була "частиною диверсії" проти лідера "Хезболли".

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