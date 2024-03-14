Шоколадний "апокаліпсис" вже не за горами: закінчуються какао-боби

Найбільші африканські какао-плантації в Кот-д'Івуарі та Гані зупинили або скоротили переробку, оскільки не можуть дозволити собі купувати какао-боби. Це означає, що ціни на шоколад у всьому світі, швидше за все, зростуть.

Про це пише Reuters.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років поганих врожаїв какао у двох країнах, які виробляють майже 60% світового какао. Очікується, що цей рік так само буде неврожайним.

За останній рік ціни на какао значно зросли, перевищивши численні історичні максимуми.

Виробники шоколаду не можуть виробляти шоколад з какао-сирцю і покладаються на переробників, які перетворюють какао-боби на масло та рідину, з яких можна зробити шоколад.

Однак переробники стверджують, що не можуть дозволити собі купувати какао-боби.

Навіть міжнародний трейдер Cargill намагався знайти джерела какао-бобів для свого головного переробного заводу в Кот-д'Івуарі, зупинивши минулого місяця свою діяльність приблизно на тиждень.

У Гані, яка є другим виробником какао в світі, більшість заводів, зокрема і державна компанія з переробки какао (CPC), неодноразово призупиняли роботу на кілька тижнів від початку сезону в жовтні.

Раніше стало відомо, що у світі можуть здорожчати банани через кліматичну кризу. Більше про це читайте у новині.

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