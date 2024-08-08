Шокувальна судова справа: всесвітньо відомий зоолог виявився садистом і вбивцею собак 

Відомий британський зоолог Адам Бріттон проведе за ґратами 10 років і п'ять місяців за знущання, зґвалтування і вбивство собак. За десять років 53-річний науковець закатував щонайменше 42 собаки.

Про це пише BBC.

Провідний експерт з крокодилів, який працював з BBC і National Geographic, також визнав себе винним у поширенні матеріалів про жорстоке поводження з дітьми.

Слідство встановило, що Бріттон, який останні 20 років жив в Австралії, катував собак у своєму маєтку в місті Дарвін і знімав знущання на відео, які поширював у Мережі серед "однодумців". Своїх жертв він називав "іграшками для втіхи".

В судових документах зазначено, що зоолог виявляв до тварин "садистський сексуальний інтерес". Для своїх "розваг" збоченець облаштував вантажний контейнер, який називав "кімнатою тортур". Тіла замордованих тварин Бріттон згодовував восьми крокодилам, які також жили в його маєтку.

Бріттона заарештували у квітні 2022 року після того, як анонімний інформатор передав поліції відео катувань, на якому слідчі помітили нашийник з адресою. Під час обшуку слідчі знайшли неспростовні докази злочинів Бріттона.

Під час зачитування опису злочинів зоолога верховний суддя Майкл Грант заявив, що ця інформація може викликати "нервовий шок", і закликав людей вийти з залу засідання.

"Ваша розбещеність виходить за межі людського розуміння", – сказав суддя обвинуваченому.

Адвокат Бріттона на суді стверджував, що його клієнт має рідкісний психічний розлад, через який відчуває "інтенсивний і нетиповий сексуальний інтерес" до тварин. Сам Бріттон заявив, що тепер "шукатиме лікування та шлях до спокути".

Захисники тварин після оголошення вироку заявили, що суд обрав занадто м'яке покарання для садиста, а цей випадок вказує на необхідність посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

З урахуванням уже відбутого терміну Адам Бріттон може сподіватися на умовно-дострокове звільнення вже 2028 року. За рішенням суду йому також заборонено володіти будь-якими тваринами до кінця життя.

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