У чоловіка на голові виріс 13-сантиметровий "ріг диявола" - шокувальні подробиц

Аномалія / © Mirror

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Чоловік протягом трьох років страждав від болю через незвичний ріст на потилиці. Зрештою йому видалили величезний «ріг диявола» довжиною п’ять дюймів, який спричиняв нестерпний біль при кожному дотику. Ріст був видалений під загальним наркозом, і зразок був відправлений на аналізи для перевірки на наявність раку.

Про це пише Мirror.

Цей чоловік, чия особистість не була розкрита, довгий час жив з болем через цей ріст на голові. Спочатку він не турбувався, але поступово ріг почав збільшуватися в розмірах, викликаючи дискомфорт і навіть біль, що заважав йому спати. За словами хірурга Рузила Хурматулліна, який проводив операцію, пацієнт спочатку не відчував жодного дискомфорту, але коли ріг почав рости, він став помітно болісним. Операція пройшла без ускладнень, і після її завершення чоловік почав відчувати значне полегшення. Йому також вдалося повернутися додому, відновлюючись з новим відчуттям свободи.

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Лікар Хурматуллін, який працює в Набережних Челнах (Росія), зазначив, що за свою 25-річну кар’єру це була перша операція такого виду. Він детально видалив ріст, що складався із скупчення кератинових клітин, які утворили тверду структуру, схожу на ріг. Операція пройшла під загальним наркозом. Ретельно було очищено основу утворення і зроблено припікання для запобігання рецидиву. Пацієнт швидко отямився після операції і почав відновлюватися вдома.

Процес росту цього утворення розпочався ще в 2022 році, коли чоловік вперше помітив зміни на своїй голові. Спочатку ріст був маленьким і не викликав жодних проблем, але з часом він збільшився до розмірів, які спричиняли сильний біль, особливо під час сну, коли ріг торкався подушки. Оскільки розмір утворення був аномально великим для молодого пацієнта, лікарі підозрюють, що це явище є надзвичайно рідкісним і маловивченим.

Рідкість цього випадку підтверджує і те, що раніше подібних випадків практично не фіксували серед людей такого віку. Через розмір і характер утворення, яке схоже на ріг, лікарі припускають, що можуть бути відхилення в розвитку клітин шкіри, які призводять до таких екстремальних змін. Утворення відіслано на подальші тести, щоб визначити, чи є ризик ракових клітин.

Зараз чоловік почувається набагато краще і починає жити звичайним життям без постійного болю, який турбував його протягом тривалого часу.

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Цей випадок не єдиний. У 2024 році в іншому випадку лікарі видалили з живота дівчинки величезну пухлину вагою 8 фунтів, яка містила волосся і зуби. Тумор був виявлений ще в утробі матері і зростав разом із розвитком дитини.

Таким чином, ці випадки є рідкісними, але вони доводять, що медична наука продовжує стикатися з незвичними та маловивченими явищами в області розвитку новоутворень. Зокрема, вивчення таких випадків важливе для подальших досліджень і виявлення можливих причин таких аномалій.

Нагадаємо, в індійському місті Сагар чоловікові видалили ріг розміром 10,2 сантиметра, який виріс у нього на голові.

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