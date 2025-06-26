ТСН у соціальних мережах

Шокувальне вбивство в Німеччині: власник бару замурував тіло подруги у стіну закладу

Злочинця видав жахливий запах розкладання. Тіло жертви виявили поліцейські собаки.

Німецька поліція

Тіло жертви знайшли замурованим у стіну бару

У Штутгарті 47-річного власника бару Лехеля Л. засудили до десяти років позбавлення волі за вбивство його 48-річної подруги Лумініци П. Злочин стався ще в липні 2024 року в барі Kelterstüble, де чоловік замурував тіло жінки просто у стіну підсобного приміщення.

Про це повідомляє Bild.

Заховав тіло за будівельною ватою і цеглою

Слідство встановило, що Лехель Л. убив свою подругу в липні 2024 року. Щоб приховати злочин, він спочатку накрив тіло будівельною ватою, а потім заклав цеглою у стіні підсобки свого бару.

Пізніше через сильний запах розкладання він навіть попросив знайомого майстра «укріпити» кладку. Лише в жовтні поліція змогла знайти останки Лумініци П. за допомогою службових собак.

Брехня і заперечення вини

Під час судових засідань Лехель Л. свою вину категорично заперечував. Щоб пояснити зникнення Лумініци, він вигадував різні версії: нібито вона поїхала з кимось до Греції, потім — що вона перебуває в Румунії або Берліні.

Точну причину смерті Лумініци П. встановити не вдалося, проте суд дійшов висновку, що її вбив саме Лехель Л. Відомо, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом і відбував покарання на батьківщині в Румунії за ухилення від сплати податків.

Прощальний допис у Facebook

Незадовго до арешту Лехель Л. опублікував на своїй сторінці у Facebook загадковий допис. Його цілком можна сприймати як визнання чоловіком своєї вини та зізнання у вбивстві.

«Все хороше в житті — незаконно. Я прощаюся і йду, але пам’ятатиму про тебе на кожному кроці», — написав він у соціальній мережі.

Нагадаємо, нещодавно у місті Грац (Австрія) пролунала стрілянина в будівлі федеральної гімназії BORG. Збройний напад вчинив учень цього ж навчального закладу. Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 11 осіб, ще кілька учнів і вчителів дістали вогнепальні поранення.

