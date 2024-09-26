Шокувальний момент: чоловік зізнався у вбивстві своєї матері у прямому телеефірі

Він заявив, що не зміг з нею впоратися.

Жахливе зізнання чоловіка в прямому телевізійному ефірі спричинило етичну війну в Італії.

Про це повідомляє Metro.

50-річний Лоренцо Карбоне давав інтерв'ю телеканалу Pomeriggio5 біля свого будинку в Спецано-ді-Фіорано, коли раптом зізнався у вбивстві своєї літньої матері.

Помітно засмучений, він сказав журналісту Фабіо Джуффріда: "Я задушив її, я не знаю, чому я це зробив. Час від часу вона мене злила, бо постійно повторювала свої слова".

Його маму, 80-річну Лоретту Левріні, яка страждала на деменцію, знайшла мертвою дочка минулими вихідними.

Знімальна група нібито знайшла Карбоне біля його будинку. Після того, як він зізнався, вони викликали поліцію, а потім показали його зізнання як "ексклюзивну" історію.

Лоренцо Карбоне / Фото: Pomeriggio

Гая Тортора, заступниця директора телеканалу TG La7, розкритикувала це рішення, написавши: "Це не наша робота. Порушуючи етичний кодекс, ми падаємо на саме дно".

Ведуча програми Мірта Мерліно захистила вихід інтерв'ю в ефір. Вона сказала: "Я отримала дзвінок від кореспондента за декілька хвилин до виходу в ефір. У мене було мало часу на роздуми. Я дбала лише про одне: щоб це не зашкодило розслідуванню. Чоловік був у розшуку. Викликали поліцію, яка дозволила мені транслювати кадри з інтерв'ю".

Після цих випробувань Карбоне був заарештований і взятий під варту. Він сказав репортерові: "Я не міг більше терпіти, я не міг з нею впоратися. Я не знаю, чому я це зробив".

Розтин жінки має відбутися днями.

Нагадаємо, племінник викрав кістки померлого дядька та шантажував сім'ю. Він намагався вимагати 203 000 доларів США, щоб сплатити свої борги за азартні ігри.

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