Шокувальний побічний ефект: у хворого на мавпячу віспу чоловіка почав гнити ніс (фото)

У чоловіка з Німеччини, який захворів на мавпячу віспу, почав гнити ніс. Це є шокувальний випадок, який трапився із 40-річним німцем.

Повідомляється, що чоловік звернувся до свого лікаря після того, як на його носі з’явилася червона пляма. Лікар припустив, що це сонячний опік, і відпустив його додому. Але через кілька днів ураження на його носі почало чорніти, це викликало занепокоєння.

Про рідкісний випадок пише New York Post.

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Як йдеться у статті Infection , н езабаром чоловік також виявив наповнені гноєм виразки по всьому тілу, які були особливо сильними навколо статевого органа та рота. Після цього громадянин Німеччини знову звернувся до лікарів. Вони вирішили перевірили його на віспу мавп і дали противірусні препарати для боротьби з вірусом. Під час перебування в лікарні він також пройшов тестування на різні захворювання, що передаються статевим шляхом. У нього діагностували сифіліс та ВІЛ, про що чоловік не знав. До того часу сифіліс поширився на кілька органів, а його ВІЛ-інфекція переросла у СНІД.

За словами авторів дослідження, випадок чоловіка був таким важким, тому що ВІЛ ослабив його імунітет - і він став сприйнятливим до некрозу — смерті тканин тіла.

Нагадаємо, в Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.

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