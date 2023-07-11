Шольц анонсував заяву G7 щодо гарантій безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі, 11 липня, країни G7 виступлять зі спільною заявою щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Щольц, пише Le Monde.

"Для нас із самого початку важливо, щоб для України були зобов’язання щодо безпеки, які можуть бути ефективними після досягнення миру. Країни G7 зроблять спільну заяву, щоб висловити це", - сказав канцлер Німеччини.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує наших союзників та нашу спільну безпеку. Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки нашої держави, проте, це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

Американський президент Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.

Президент Анджей Дуда заявив, що Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО. Вона має сильну армію з великим досвідом. Але на саміті у Вільнюсі 11-12 липня такого рішення не буде – треба дочекатися закінчення війни.

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