Шольц анонсував зимовий пакет допомоги Україні: яку зброю надасть Німеччина

Німецька допомога буде зосереджена на посилені протиповітряної оборони України.

У четвер, 19 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму виступі в Бундестазі перед самітом ЄС, який проходитиме 26-27 жовтня в Брюсселі, пообіцяв подальше постачання зброї та фінансову підтримку Україні.

Про це йдеться у заяві Шольца, опублікованій на офіційній сторінці уряду Німеччини.

“Німеччина складе зимовий пакет для атакованої Росією країни. Все, що необхідно для протиповітряної оборони, перебуває в центрі уваги”, — заявив очільник німецького уряду.

Олаф Шольц також повідомив, що на саміті ЄС відбуватимуться дискусії щодо фінансової допомоги Україні.

“У нас є чітка позиція щодо цього. Ми, європейці, повинні разом забезпечити цю допомогу для України, для фінансової стабільності країни”, – наголосив він.

Як повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на міністерство оборони країни, Німеччина поставить в Україну додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові необхідні боєприпаси.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з агресоркою Російською Федерацією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.

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