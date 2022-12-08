Шольц готовий обговорювати з Путіним контроль над озброєннями в Європі, однак є умова

У Німеччині канцлер Олаф Шольц заявив, що готовий до переговорів із Росією щодо контролю над озброєннями в Європі, однак за умови, що в Україні закінчаться бойові дії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає FUNKE Audio.

Він вважає за необхідне говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі.

"Передусім Росія має припинити війну і вивести свої війська", – сказав Шольц.

Також він додав, що після припинення бойових дій в Україні постане питання, як можна забезпечити безпеку Європи.

"Звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це ще до війни. У цій позиції нічого не змінилося", – сказав він.

Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну, водночас застерігши від конфронтації Росії з НАТО.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити прямої війни між Росією та НАТО. Від цього конфлікту у світі всі тільки програють", – сказав він.

Додамо, що хоча очільник Кремля Путін 7 грудня заявив про зростання загрози ядерної війни, Олаф Шольц висловив думку, що загроза ескалації ядерної війни на сьогодні зменшилася.

Президент України Володимир Зеленський також висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю.

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