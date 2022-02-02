Шольц і Макрон збираються до Москви на зустріч з Путіним: говоритимуть про Україну

Шольц і Макрон збираються до Москви на зустріч з Путіним: говоритимуть про Україну

Але перед поїздкою до Росії обидва лідери країн заявили, що переговорять з очільником Білого дому Джо Байденом.

Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що може зустрітися з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це інформує France 24.

"Це залежить від прогресу в наших дискусіях найближчим часом. Я нічого не виключаю", — сказав Макрон журналістам, маючи на увазі можливість поїздки до Росії для пошуку дипломатичного вирішення ситуації щодо України.

Також президент Франції заявив, що "найближчими годинами" поговорить зі своїм американським колегою Джо Байденом про ситуацію в Україні. Макрон наголосив, що для нього є пріоритетним завданням не допустити збільшення ескалації довкола України.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що планує зустрітися з Путіним. Про це він розповів німецькому телеканалу ZDF. Зустріч має відбутися у Москві, але спочатку канцлер поїде до США, щоб переговорити з Байденом.

"Я працюю з усіма союзниками та пантерами в Європейському Союзі щодо питання України. Тут відбувається узгоджена політика і ми ухвалємо добре підготовлені рішення", — сказав Шольц.

Він назвав ситуацію на українських кордонах дуже серйозною і нагадав про велику кількість російських солдат, стягнутих туди.

"Тому дуже важливо бути чітким в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну (для Росії — ред.)", — попередив канцлер. Водночас, він не погодився з твердженням, що Берлін є "ненадійним партнером" Києва у цьому питанні.

"Німеччина – країна, яка надала Україні найбільшу допомогу", — наголосив Шольц.

На завершення канцлер згадав і про Нормандський формат, де "Німеччина і Франція разом з Україною та Росією намагаються вийти з нинішньої дуже заплутаної ситуації".

Нагадаємо, що 31 січня Путін та Макрон вдруге за тиждень провели розмову та обговорили Україну. 28 січня відбулася відбулася ще одна телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Путіним.

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