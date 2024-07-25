Шольц може повторити долю Байдена: хто має шанс стати наступним канцлером Німеччини

Чинний канцлер ФРН, 66-річний Олаф Шольц хоче переобратися на свою посаду і знову очолити уряд Німеччини після федеральних виборів восени 2025 року. Але у нього катастрофічно низький рейтинг навіть серед однопартійців, що може завадити висуванню його кандидатури від СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини).

Про це пише BILD.

Видання зазначає, що лише третина соціал-демократів хотіли б знову бачити Шольца головою уряду. До того ж саму партію чинного канцлера підтримують лише 15% усіх німців.

Через низьку популярність політика однопартійці можуть змусити його відмовитись від спроби переобрання на пост федерального канцлера і висунути привабливішу для німецьких виборців фігуру. На думку аналітиків видання, новим кандидатом від СДПН міг би стати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Звичайно, може дійти до того, що впливові сили в СДПН чинитимуть тиск на Олафа Шольца, щоб той більше не балотувався. Але навіть якби в нас сталося те саме, що у США, все одно це була б зовсім інша політична ситуація. Ми говоримо про зовсім іншу посаду: канцлер не має влади президента, і в нас у Німеччині немає двопартійної системи. Ба більше, рівень економічної, політичної та культурної поляризації в США є набагато серйознішим", — прокоментував ситуацію журналістам професор політології Міхаель Косс з Університету Льойфана в Люнебурзі.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався у старомодних звичках. Він, зокрема, досі дивиться ламповий телевізор, а також носить документи у портфелі, якому вже 40 років.

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