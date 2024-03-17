Шольц на Близькому Сході зробив важливу заяву щодо наступу Ізраїлю в Секторі Гази

У місті на південній околиці зруйнованого палестинського анклаву перебуває понад половина з 2,3 мільйона жителів Сектору Гази.

Ізраїльський наступ на південне місто Рафах у секторі Газа зробить “дуже складним” збереження миру в регіоні через ймовірну велику кількість жертв серед цивільного населення.

Про це заявив у неділю, 17 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із королем Йорданії Абдуллою, передає Reuters.

“Ізраїль має повне право захищати себе... У той же час не може бути, щоб ті в Газі, які втекли до Рафаху, опинилися під прямою загрозою через військові дії та операції, які там планують проводити”, - наголосив він.

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У місті на південній околиці зруйнованого палестинського анклаву перебуває понад половина з 2,3 мільйона жителів Сектору Гази.

Водночас Ізраїль стверджує, що Рафах є одним з останніх опорних пунктів ХАМАС, який він пообіцяв ліквідувати, і запевнив, що мирні жителі будуть евакуйовані.

Шольц не відповів прямо на запитання про те, чи відреагує Німеччина на широкомасштабний наступ на Рафах, наприклад, обмеживши експорт німецької зброї до Ізраїлю.

При цьому канцлер Німеччини запевнив, що необхідність збереження життя цивільних мешканців буде один із головних аргументів на переговорах із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, які він проведе пізніше в неділю під час своєї поїздки до регіону.

Шольц сказав, що його переговори з королем Абдаллою ще раз дали зрозуміти, наскільки важливо, щоб усі домовленості торкалися довгострокових перспектив можливого мирного співіснування між Ізраїлем і палестинською державою.

Нагадаємо, Ізраїль має намір продовжити вторгнення в місто Рафах на південному кордоні Сектора Гази, попри застереження США від ескалації конфлікту.

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