Німецький канцлер готовий вести переговори з господарем Кремля про справедливий мир в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що величезна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента" Володимира Путіна.

Про це він говорив у середу, 16 жовтня, у своєму виступі в Бундестазі щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, передає Rheinische Post.

"Вони [російські солдати] є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", – наголосив Шольц.

Німецький канцлер наголосив, що підтримує ідею щодо присутності Росії на другому Саміті миру та готовий вести переговори з Путіним про справедливий мир в Україні.

“Коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також будемо", – сказав Шольц.

Нагадаємо, адміністрація президента РФ Володимира Путіна не отримувала запит на дзвінок від канцлера Німеччини Олафа Шольца, після того, як німецький політик уперше від грудня 2022 року заявив про бажання зателефонувати господареві Кремля.

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