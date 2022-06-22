Шольц не вірить у швидке закінчення війни і закликав Захід готуватися до тривалого конфлікту з РФ

Шольц не вірить у швидке закінчення війни і закликав Захід готуватися до тривалого конфлікту з РФ

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Заходу потрібно готуватися до тривалого конфлікту з Росією і тривалої відбудови України.

Федеральний канцлер Німеччини розповів, що скликає міжнародну експертну конференцію високого рівня щодо плану відбудови України.

Про це він заявив під час брифінгу у середу, 22 червня, пише Spiegel.

"Треба говорити про те, як виглядає "план Маршалла для України". Треба уточнити, які інвестиції найшвидше просуватимуть Україну на її європейському шляху", - зазначив німецький лідер.

Як пише видання, Шольц підтвердив жорстку позицію щодо Росії, яка напала на Україну 24 лютого.

" Тим важливіше, щоб ми (західні партнери - ред.) трималися курсу: з нашими санкціями, з міжнародно-скоординованими поставками озброєнь, з нашою фінансовою підтримкою для України, доп оки Путін нарешті не усвідомить свою колосальну помилку", - сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, пресслужба німецького уряду опублікувала список озброєнь, які нададуть Україні. Зокрема, у переліку - 500 зенітних ракет STINGER, 30 самохідних артилерійських установок Gepard, 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами та інші.

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