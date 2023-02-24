Шольц обіцяє максимальну підтримку: "Нас дуже вражає мужність українців"

Уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".

Німеччина надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі. Берлін буде робити це настільки сильно і довго, наскільки буде потрібно.

Про це він сказав у своєму зверненні напередодні російського вторгнення.

"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому так сильно і так довго, як це необхідно", - заявив Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина вже надала Україні зброю на 14 млрд євро. Також Берлін допомогає фінансово, а також надає гуманітарну підтримку.

За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія вже програла війну, яку розв'язала проти України рік тому. Також в ін пообіцяв зробити " все залежне, щоб отримати обладнання та боєприпаси " , які потрібні Україні.

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