Шольц обіцяє максимальну підтримку: "Нас дуже вражає мужність українців"

Уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".
Німеччина надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі. Берлін буде робити це настільки сильно і довго, наскільки буде потрібно.
Про це він сказав у своєму зверненні напередодні російського вторгнення.
"Що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українців, те, як вони захищають свою свободу. Німеччина підтримуватиме їх у цьому так сильно і так довго, як це необхідно", - заявив Олаф Шольц.
За його словами, Німеччина вже надала Україні зброю на 14 млрд євро. Також Берлін допомогає фінансово, а також надає гуманітарну підтримку.
За словами канцлера, уряд Німеччини зробить усе можливе, "щоб не було ескалації війни між Росією та НАТО".
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія вже програла війну, яку розв'язала проти України рік тому. Також він пообіцяв зробити "все залежне, щоб отримати обладнання та боєприпаси", які потрібні Україні.
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