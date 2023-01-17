Шольц офіційно оголосив про призначення нового міністра оборони Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно оголосив, що новим міністром оборони буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса.

Про це Олаф Шольц повідомив у Twitter.

"Я радий, що новим міністром оборони буде Борис Пісторіус, видатний політик з нашої країни. Завдяки своєму досвіду, компетентності та наполегливості, а також великому серцю, він є саме тією людиною, яка потрібна Бундесверу в поворотний момент", - йдеться у дописі.

Пісторіус від 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а від 2017 – є членом земельного парламенту в Ганновері. Від 2006 до 2013 року він був мером Оснабрюка.

Новий очільник Міноборони Німеччини

У вівторок, 17 грудня, німецьке видання Spiegel повідомило, що новим міністром оборони Німеччини стане соратник канцлера Олафа Шольца по партії та міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус очолить міністерство після того, як його попередниця Крістіне Ламбрехт напередодні написала заяву про відставку.

Ймовірно, її відставка пов'язана з низкою помилок, зокрема йдеться про новорічне звернення Ламбрехт, яке викликало обурення як політиків, так і громадян. На відео у міністерки за спиною вибухали феєрверки, коли вона говорила про війну в Україні.

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