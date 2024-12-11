Шольц оголосив "зимову" допомогу Україні

Канцлер Німеччини наголосив, що вкладення коштів в українські компанії – це інвестиції у майбутнього члена ЄС.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу на відкритті німецько-українського економічного форуму у Берліні у середу, 11 грудня, закликав німецькі компанії збільшити свої інвестиції в український бізнес.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо ви інвестуєте в Україну сьогодні і найближчими роками, то ви інвестуєте у майбутнього члена ЄС", – заявив Шольц.

Він додав, що перші спільні підприємства вже з'явилися у сфері ВПК, і, на його думку, така співпраця між Україною та Німеччиною "динамічно продовжуватиметься".

Канцлер зазначив, що коли війна в Україні закінчиться, вся Європа побачить, які перспективи економічного зростання та можливості для розвитку є в Україні. За його словами, схожі ситуації "раніше зустрічалися лише у країнах Центральної та Східної Європи, які приєдналися до ЄС за останні два десятиліття", і в цих історіях успіху економіка Німеччини зіграла велику роль, отримавши при цьому суттєву вигоду.

"В Україні діють близько 2000 німецьких компаній. Багато хто з них планує додаткові інвестиції. Ви допомагаєте відновити країну", – наголосив Шольц.

Він додав, що Україна вже культурно і політично належить до Європи, і, пройшовши необхідні процедури, обов'язково стане державою-членом ЄС, "з усіма правами та обов'язками, що звідси випливають".

"Зимова" допомога для України

На форумі Шольц також оголосив про надання додаткової "зимової" допомоги Україні. Для підтримки роботи невеликих теплоелектростанцій, котелень, генераторів та сонячних систем, яким щодня загрожують російські ракетно-дронові атаки, уряд Німеччини виділив 70 млн євро. Окрім того, Німеччина активно допомагає зміцнювати українську систему ППО.

"До кінця року буде доставлена ​​шоста система IRIS-T SLM, додаткові пускові установки для Patriot і додатковий Gepard. І це продовжиться наступного року", — запевнив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, у Німеччині назвали умови для передачі Україні ракет Taurus. Кандидат у канцлери Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Україна може отримати крилаті далекобійні ракети Taurus лише після узгодження цього питання із США.

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