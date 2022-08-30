Шольц підтримав ідею Макрона про створення нової "європейської політичної спільноти"

Європейські лідери мають намір один-два рази на рік збиратися на окремий форум для обговорення ключових тем, що стосуються континенту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з візитом у Чехії, заявив, що підтримує ідею французького президента Еммануеля Макрона про створення "європейської політичної спільноти".

Про це повідомляє видання iDnes.

Президент Франції раніше анонсував першу зустріч лідерів країн ЄС у Празі для створення нової європейської політичної групи, яка збиратиметься регулярно для обговорення проблем безпеки Європи.

Про цю нову групу згадав і Шольц, заявивши під час свого виступу в Празькому Карловому університеті, що підтримує ідею Макрона про створення "європейської політичної спільноти".

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“На цьому новому форумі ми обговорюватимемо один чи два рази на рік ключові теми, що стосуються нашого континенту в цілому, — безпеку, енергетику, клімат і зв’язок”, — сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, Європейський союз планує призупинити спрощений візовий режим з Росією. Якщо це станеться, то щоб потрапити у країни Європейського союзу росіянам потрібно буде довше очікувати на видачу віз та надавати багато документів.

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