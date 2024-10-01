Шольц планує зателефонувати Путіну після майже двох років мовчання — Die Zeit

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде перший контакт між ними після майже двох років мовчання.

Про це стало відомо виданню Die Zeit з урядових джерел.

Повідомляється, що телефонна розмова запланована напередодні саміту G20 у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Проте запит на інтерв'ю поки що не було надіслано.

Олаф Шольц стане першим главою уряду з найбільш важливих країн, що підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Володимиром Путіним. Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє спілкувалися з Путіним безпосередньо у 2022 році.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Нью-Йорку 23 вересня під час свого візиту до США. Зустріч проходила без перекладачів і за зачиненими дверима.

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