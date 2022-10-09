Шольц поговорив телефоном з Байденом: відомо, про що домовилися

Відмова Росії виконати міжнародні вимоги щодо припинення бойових дій в Україні веде РФ до все більшої міжнародної ізоляції.

Вдень 9 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляв із президентом США Джо Байденом. У центрі уваги майже годинної розмови була підготовка до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, під час яких також буде розглянуто питання російського вторгнення в Україну та способи боротьби з його наслідками.

Про це повідомили в уряді Німеччини.

"Під час зустрічі Федеральний канцлер і президент США погодилися, що останні анексії українських територій Росією були масовим порушенням принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй і повинні розглядатися як спроба насильницького заволодіння іноземною територією і ніколи не будуть прийняті", - зазначили у Німеччині.

За інформацією пресслужби уряду Німеччини, очільники країн засудили ескалацію та розділили оцінку того, що "часткова" мобілізація Росії "була серйозною помилкою".

"Це ще раз показує, яку гірку ціну мають заплатити російські громадяни за прорахунки президента Путіна. Вони розкритикували нещодавні ядерні погрози Москви як безвідповідальні та погодилися, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для Росії",- зазначили у джерелі.

США та Німеччина продовжуватимуть неухильно підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії та відновлення її суверенітету та територіальної цілісності, а також підтримуватимуть санкційний тиск на Росію, наголосили Байден та Шольц.

Федеральний канцлер і президент США також засудили акти саботажу на трубопроводах Nord Stream I і Nord Stream II. Цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури були неприпустимими і призвели б до одностайних відповідей.

Реакція Путіна на поразку у війні і повернення Криму: що відомо

Успіхи української армії на північному сході, зокрема звільнення міста Ізюм, яке є ключовим залізничним вузлом, були найважливішими досягненнями України.

Наразі є ознаки того, що нинішній наступ ЗСУ надалі може значно відсунути лінію фронту.

Для Путіна це означатиме кінець, а от що чекатиме на Росію, невідомо.

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям товарів першої необхідності більше трьох кілограмів в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

Читайте також: