Шольц позиціонує себе "канцлером миру" заради передвиборчої кампанії - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц позиціонує себе "канцлером миру" заради передвиборчої кампанії, йдучи стопами попередника Шредера.

Про це пише "Bild".

Минулого тижня Олаф Шольц висловився проти постачання Києву німецьких ракет Taurus і відправлення військ до України. Газета Handelsblatt пише, що це початок передвиборчої кампанії Шольца, який хоче уявити себе "канцлером миру" для зростання рейтингу своєї партії СДПН.

Соціал-демократ Ральф Штегнер прямо сказав, що "за іншого канцлера ми, мабуть, уже давно були б стороною конфлікту". Політик нагадав, що 2002 року канцлер від СДПН Герхард Шредер відкинув участь бундесверу у війні в Іраку. Тоді це підвищило його рейтинг.

Також читайте На Миколаївщині чоловік викрав дівчинку та тримав під землею

Як пише головний редактор BILD Роберт Шнайдер, тепер до тієї ж тактики вдався і Шольц. Журналіст називає його "фальшивим канцлером миру", наголошуючи, що закінчити війну в Україні може лише тиск на Росію. Шнайдер упевнений, що постачання Taurus "справді справлять враження на росіян, про що свідчить публікація прослуховування розмови німецьких офіцерів".

"Протягом десятиліть найжорстокішої конфронтації блоків після 1945 року саме надійне стримування запобігло новій війні в Європі і дозволило вижити Західному Берліну. А ми так і не справили на Путіна жодного враження. Навпаки, його має лише потішити те, як Захід публічно розкладається у питанні подальшої допомоги Україні. Його війська просуваються на полі бою. А російська економіка зростає попри санкції", - йдеться у повідомленні.

Головний редактор BILD додає, що московського диктатора можна зупинити лише тоді, коли він злякається програти війну і, як наслідок, втратити владу в Росії. Тільки тоді він буде готовий здатися.

"Політика умиротворення, заспокоєння та млявої військової підтримки України, навпаки, лише надихає його. А Володимиру Зеленському в Києві доводиться боятися канцлера миру Олафа Шольца більше, ніж Володимира Путіна в Москві", - пише автор видання.

Нагадаємо, відмова канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалити постачання ракет Україні викликала критику з боку німецьких політиків на тлі шпигунського скандалу, що розгорівся в бундесвері.

Читайте також: