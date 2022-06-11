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Шольц разом з Макроном та Драґі найближчим часом планують відвідати Київ - Bild

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Шольц разом з Макроном та Драґі найближчим часом планують відвідати Київ - Bild

Фото: Twitter/Володимир Зеленський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, французький лідер Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі мають намір здійснити спільний візит до України.

За інформацією західних ЗМІ, візит лідерів трьох країн очікується перед самітом "Великої сімки", який запланований наприкінці червня.

Про це пише німецькі видання Bild з посиланням на власні джерела.

Як йдеться у повідомленні інформаційного агентства, є конкретні плани поїздок у французьких та українських урядових колах: німецький канцлер планує спільну поїздку з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі перед самітом G7. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон може приїхати до України, але згодом у Єлисейському палаці цю інформацію спростували. Коментуючи ймовірність візиту Макрона до Києва, там зауважили, що це станеться тоді, коли ця поїздка "буде найбільш корисною для президента України Володимира Зеленського".

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