Шольц розкритикував противників постачання зброї до України: згадав Бучу та Маріуполь

За його словами, миру лише словами не можна досягнути.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував супротивників постачання зброї до України. Він наголосив, мовляв, одними заявами та словами миру не досягнути.

Про це Шольц сказав, виступаючи в бундестазі, пише DW.

"Любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", - заявив канцлер.

За його словами, миру не буде, якщо прихильники постачання озброєння кричатимуть, мовляв "більше жодних війн і водночас вимагатимуть, щоб усі постачання озброєнь в Україну було припинено".

Також Шольц згадав Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь, "де солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".

"Ми знаємо, яка доля чекає на українців за російської окупації", - додав Олаф Шольц.

Нагадаємо, очільник німецького Федерального архіву Міхаель Голман вважає, що варто записувати телефонні переговори Олафа Шольца та Володимира Путіна. Наразі низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із постачаннми озброєння до України через погрози очільника Кремля.

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