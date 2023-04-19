Шольц розкритикував Швейцарію через позицію щодо зброї для України: що кажуть у Берні

За його словами, через війну варто ухвалювати навіть "незручні рішення".

Німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через її небажання дозволити передавання швейцарських боєприпасів ЗСУ. Берн, посилаючись на свій Закон про військові матеріали, забороняє Німеччині та іншим країнам передавати Україні озброєння, придбані у Швейцарії.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Шольц зауважив, що обговорював із швейцарським президентом Аленом Берсе питання щодо постачання озброєння і продемонстрував нерозуміння жорсткої позиції Швейцарії.

"Ця війна в Європі закликає всіх нас критично проаналізувати наше уявлення про себе і іноді бути готовими ухвалювати незручні, але правильні рішення", - наголосив він.

Слід зауважити, що с еред іншого, це перешкоджає експорту швейцарських боєприпасів для зенітного танка Gepard, про що просить Німеччина. За словами голови комітету у закордонних справах в Бундестазі Міхаеля Рота, Шольц був "дуже розчарований".

Своєю чергою, президент Швейцарії Ален Берсе наголосив, країна поки що буде наполягати на своєму нейтралітеті: "Ви не можете вимагати від нас порушувати наші власні закони".

За словами швейцарського лідера, такий н ейтралітет означає "аж ніяк не байдужість". Він також згадав, що Берн приєднався до санкцій ЄС проти Росії та підтримує Україну у її відбудові.

"Швейцарія рішуче засуджує військову агресію Росії як масове порушення міжнародного права", - зауважив Берсет.

Нагадаємо, д ержави "Великої Сімки" пообіцяли надати Україні фінансову допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів. Серед країн, які погодилися надати додаткові кошти - Велика Британія, Німеччина і Франція. Окрім цього, протягом наступних шести років Швейцарія надасть Україні 1,9 мільярда доларів.

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